Polémique en équipe de France : L’erreur de Kylian Mbappé !

Axel Cornic

Les débats font une nouvelle fois rage autour de Kylian Mbappé, qui ne sera pas présent pour la rencontre de l’équipe de France en Azerbaïdjan, ce dimanche. Le capitaine français serait gêné par un pépin à la cheville, mais cet argument a été mis à mal par son club du Real Madrid, ce qui n’a pas manqué de faire parler.

Décidément, chaque rassemblement de l’équipe de France nous livre un nouveau débat avec Kylian Mbappé. Après l’Islande en octobre, le capitaine français va rater une nouvelle rencontre ce dimanche, dans des circonstances assez étranges. Car du côté du Real Madrid, on ne semble pas du tout être sur la même ligne que la sélection tricolore...

« Sur le fond, je peux comprendre qu'il fasse partie des joueurs à ménager » Cette différence de communication interroge, avec Kylian Mbappé qui fait à nouveau l’objet d’une polémique. « Sur le fond, je peux comprendre qu'il fasse partie des joueurs à ménager, surtout avec tous les matchs qu’il y a au Real Madrid » a fait remarquer Kevin Diaz, sur RMC.