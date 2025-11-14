Scandale avec Kylian Mbappé : Le coup de gueule en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement de l’équipe de France en raison d’une légère inquiétude à la cheville droite. Certains estiment qu’il s’agit là d’une manière diplomatique de préserver le capitaine des Bleus. Cependant, Emmanuel Petit, de son côté, en a marre des polémiques qui n’en sont pas au sujet de la star du Real Madrid.

C’est fini pour Mbappé. Auteur d’un superbe match contre l’Ukraine ce jeudi soir, le capitaine de l’équipe de France rentre à Madrid alors que ce dernier ressentirait une petite gêne à la cheville. Un départ soudain qui a fait réagir, même si pour Emmanuel Petit, cela ne sert à rien de créer une nouvelle polémique à ce propos.

« Je trouve qu’ avec deux bouts de ficelle on essaie de créer un scandale » « Autant l’année dernière je l’avais critiqué parce qu’il y avait notamment eu son escapade en Suède, avec tout ce qui s’est passé derrière, surtout qu’il sortait d’un Euro calamiteux et que derrière fallait que le capitaine soit le premier à montrer l’exemple, en plus de son arrivée au Real Madrid, donc je n’avais pas bien compris son rôle en tant que leader à cette époque-là. Autant aujourd’hui je trouve qu’ avec deux bouts de ficelle on essaie de créer un scandale là où il y en a pas, même si ça embête certains joueurs au sein du vestiaire », a confié le champion du monde 1998 au micro de Rothen S’enflamme ce vendredi.