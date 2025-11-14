«C’est du pipeau», le grand mensonge de Kylian Mbappé !

Dimanche soir, l’équipe de France doit disputer un match face à l’Azerbaïdjan et cela sera sans Kylian Mbappé. L’attaquant a quitté le groupe des Bleus et il a fait son retour à Madrid car il souffrirait de la cheville droite. Selon Stephen Brun, cette blessure serait en fait un mensonge pour ne pas avoir à faire ce long déplacement.
Face à l’Ukraine jeudi soir, Kylian Mbappé a encore une fois brillé. Très en forme depuis le début de la saison, le Madrilène s’est encore distingué en inscrivant deux buts et en distillant une passe décisive à Hugo Ekitike. Les Bleus se sont imposés finalement 4-0, avec une autre réalisation de Michael Olise.
Mbappé n’est pas parti en Azerbaïdjan
Après l’Ukraine, les Bleus ont rendez-vous dimanche soir avec l’Azerbaïdjan pour le second et dernier match de cette trêve internationale de novembre. Une rencontre que ne disputera pas Kylian Mbappé, qui est lui reparti du côté de Madrid. Didier Deschamps a décidé de remettre l’attaquant à disposition de son club, car ce dernier serait un peu blessé à la cheville droite.
« C’est du pipeau cette blessure »
Ce vendredi, dans le Super Moscato Show, Stephen Brun a justement évoqué la blessure de Kylian Mbappé. Selon le consultant de RMC, cela serait surtout un mensonge pour s’éviter un long déplacement en Azerbaïdjan, alors que la France est d’ailleurs déjà qualifiée pour la Coupe du monde. « Chacun interprète ça à sa façon. Moi, je vais l’interpréter que c’est du pipeau cette blessure. C’est du pipeau et qu’il y avait mieux à faire dans la communication. Le mec il est capitaine. Hier il a été fantastique, y a rien à dire, deux buts, une passe décisive, il a assumé. C’est un bourbier d’aller en Azerbaïdjan, tu es capitaine de cette équipe-là, accompagne les mecs ! Le message que tu renvoies, il est exceptionnel si tu vas en Azerbaïdjan. T’es pas obligé de jouer. Tu peux dire à Didier Deschamps : "Écoute, je viens mais je ne joue pas, j’ai un peu mal à la cheville". »