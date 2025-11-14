«C’est du pipeau», le grand mensonge de Kylian Mbappé !

Alexis Brunet

Dimanche soir, l’équipe de France doit disputer un match face à l’Azerbaïdjan et cela sera sans Kylian Mbappé. L’attaquant a quitté le groupe des Bleus et il a fait son retour à Madrid car il souffrirait de la cheville droite. Selon Stephen Brun, cette blessure serait en fait un mensonge pour ne pas avoir à faire ce long déplacement.

Face à l’Ukraine jeudi soir, Kylian Mbappé a encore une fois brillé. Très en forme depuis le début de la saison, le Madrilène s’est encore distingué en inscrivant deux buts et en distillant une passe décisive à Hugo Ekitike. Les Bleus se sont imposés finalement 4-0, avec une autre réalisation de Michael Olise.

Mbappé n’est pas parti en Azerbaïdjan Après l’Ukraine, les Bleus ont rendez-vous dimanche soir avec l’Azerbaïdjan pour le second et dernier match de cette trêve internationale de novembre. Une rencontre que ne disputera pas Kylian Mbappé, qui est lui reparti du côté de Madrid. Didier Deschamps a décidé de remettre l’attaquant à disposition de son club, car ce dernier serait un peu blessé à la cheville droite.