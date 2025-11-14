PSG : Chevalier file à l’étranger, la grande nouvelle est confirmée !

Alexis Brunet

Jeudi soir, l’équipe de France a confirmé sa participation à la Coupe du monde en venant largement à bout de l’Ukraine (4-0). Il reste toutefois un match à disputer lors de cette trêve internationale face à l’Azerbaïdjan et les Bleus se sont déjà envolés vers Bakou. Une rencontre qui sera tout particulièrement importante pour Lucas Chevalier, qui devrait connaître sa première titularisation en équipe de France.

C’est désormais officiel, l’équipe de France est qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Les Bleus ont mis fin à tout suspense ce jeudi soir en venant à bout de l’Ukraine au Parc des princes sur le score de 4-0. Kylian Mbappé a encore une fois inscrit un doublé et Hugo Ekitike et Michael Olise sont les autres buteurs.

Les Bleus affrontent l’Azerbaïdjan dimanche Même si l’équipe de France est qualifiée pour la prochaine Coupe du monde, il reste toutefois un match aux hommes de Didier Deschamps lors de cette trêve internationale. Les Bleus, qui ont quitté la France ce vendredi, affrontent l’Azerbaïdjan à Bakou dimanche soir. Cela sera sans Kylian Mbappé car l'ancien joueur du PSG a été remis à disposition du Real Madrid.