Lamine Yamal avec Achraf Hakimi, l'annonce improbable !

Ayant subi une intervention pour se débarrasser définitivement de sa pubalgie, Lamine Yamal a déclaré forfait pour le rassemblement de l'Espagne à la dernière minute. Alors qu'une polémique a éclatée, Isaac Fouto - journaliste espagnol - a affirmé que Luis de la Fuente ne devait pas convoquer le crack de 18 ans pour la prochaine Coupe du Monde. Amusé, l'un de ses confrères a annoncé que Lamine Yamal ferait mieux de défendre les couleurs du Maroc d'Achraf Hakimi cet été.
De retour de blessure depuis peu, Lamine Yamal a été convoqué par Luis de la Fuente pour le rassemblement de l'Espagne du mois de novembre. Toutefois, la star de 18 ans n'a pas pu faire long feu avec la Roja. Ayant appris que Lamine Yamal venait de subir une intervention chirurgicale, la fédération espagnole de football a été contrainte de le renvoyer chez lui.
«Je ne l’emmènerais pas à la Coupe du monde»
« Le service médical de la RFEF tient à exprimer sa surprise et sa consternation d'avoir appris, lundi 10 novembre à 13h47, jour du début du stage de préparation officiel avec l'équipe nationale, que le joueur Lamine Yamal avait subi le matin même une intervention invasive par radiofréquence pour traiter une gêne pubienne. Cette intervention a été pratiquée sans que le staff médical de l'équipe nationale en soit préalablement informé. Ce dernier n'a été mis au courant des détails que par un rapport reçu la veille à 22h40 (lundi), recommandant un repos de 7 à 10 jours », a pesté la fédération espagnole de football via un communiqué.
«Le mieux pour tout le monde, c’est qu’il parte avec le Maroc»
Journaliste d'El Desmarque, Isaac Fouto a poussé un énorme coup de gueule sur le cas Lamine Yamal, s'en prenant au numéro 10 du FC Barcelone. « Je ne l’emmènerais pas à la Coupe du monde ! Ce qu’il fait est une faute de loyauté totale envers l’Espagne », s'est emporté l'Espagnol. Dans la foulée, l'un de ses confrères a envoyé Lamine Yamal au Maroc sur le ton de la rigolade. « Le mieux pour tout le monde, c’est qu’il parte avec le Maroc, vous ne le traitez pas assez bien ici », a-t-il répondu, amusé, dans des propos rapportés par Foot Mercato. Voilà un message qui devrait faire sourire Achraf Hakimi, le capitaine des Lions de l'Atlas.