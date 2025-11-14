Lamine Yamal avec Achraf Hakimi, l'annonce improbable !

Amadou Diawara

Ayant subi une intervention pour se débarrasser définitivement de sa pubalgie, Lamine Yamal a déclaré forfait pour le rassemblement de l'Espagne à la dernière minute. Alors qu'une polémique a éclatée, Isaac Fouto - journaliste espagnol - a affirmé que Luis de la Fuente ne devait pas convoquer le crack de 18 ans pour la prochaine Coupe du Monde. Amusé, l'un de ses confrères a annoncé que Lamine Yamal ferait mieux de défendre les couleurs du Maroc d'Achraf Hakimi cet été.

De retour de blessure depuis peu, Lamine Yamal a été convoqué par Luis de la Fuente pour le rassemblement de l'Espagne du mois de novembre. Toutefois, la star de 18 ans n'a pas pu faire long feu avec la Roja. Ayant appris que Lamine Yamal venait de subir une intervention chirurgicale, la fédération espagnole de football a été contrainte de le renvoyer chez lui.

«Je ne l’emmènerais pas à la Coupe du monde» « Le service médical de la RFEF tient à exprimer sa surprise et sa consternation d'avoir appris, lundi 10 novembre à 13h47, jour du début du stage de préparation officiel avec l'équipe nationale, que le joueur Lamine Yamal avait subi le matin même une intervention invasive par radiofréquence pour traiter une gêne pubienne. Cette intervention a été pratiquée sans que le staff médical de l'équipe nationale en soit préalablement informé. Ce dernier n'a été mis au courant des détails que par un rapport reçu la veille à 22h40 (lundi), recommandant un repos de 7 à 10 jours », a pesté la fédération espagnole de football via un communiqué.