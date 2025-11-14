Lamine Yamal avec une star du Real Madrid, la sortie inattendue

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Lamine Yamal et Vinicius Jr, il a été question d'un clash sur le terrain du Santiago Bernabeu pendant le Clasico en octobre dernier (2-1 pour le Real Madrid). Côtoyant les deux joueurs en sélection ainsi qu'en club, Dean Huijsen a fait une comparaison lourde de sens entre la star du FC Barcelone et l'attaquant du Real Madrid.

Le 26 octobre dernier se déroulait le premier Clasico de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone. En quatre confrontations contre la bande de Lamine Yamal lors de l'exercice précédent, Kylian Mbappé et le vestiaire madrilène s'étaient constamment heurtés les dents face aux vagues offensives des Barcelonais. La star de 18 ans qu'est Yamal s'est amusée à tacler le Real Madrid avant le match en les traitant de voleurs en live pour la Kings League.

«Yamal ? C’est la même chose avec Vinícius» Au cours de la rencontre remportée par le Real Madrid (2-1), Vinicius Jr s'en prenait ouvertement à Lamine Yamal sur la pelouse du Santiago Bernabeu : « Que des passes en retrait, que des passes en retrait ». Coéquipier de Lamine Yamal avec la sélection espagnole et de Vinicius Jr au Real Madrid, Dean Huijsen a calmé le jeu en faisant un lien clair entre les deux attaquants des clubs rivaux. « Lamine est un garçon normal, il a 18 ans. Parfois, les choses sont exagérées. C’est la même chose avec Vinícius : c’est un joueur incroyable et quelqu’un de très bien, mais dès qu’il fait la moindre petite erreur, il est trop critiqué ».