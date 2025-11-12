Lionel Messi à Barcelone : C'est officiel pour son retour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi soir, Lionel Messi a mis le feu à Barcelone en annonçant qu'il souhaitait revenir au Barça. Interrogé à ce sujet, Joan Laporta a d'ailleurs confirmé son intention d'organiser un hommage «au meilleur joueur du monde» au Nou Camp, quatre ans après son départ pour le PSG.

De passage à Barcelone ces derniers jours, Lionel Messi en a profité pour visiter le nouveau Nou Camp. Et comme une apparition de La Pulga n'est jamais anodine, surtout en Catalogne, sa présence a relancé les rumeurs d'un retour au Barça. Il faut dire que sur Instagram, Lionel Messi a assuré qu'il espère « pouvoir revenir un jour, et pas seulement pour dire au revoir en tant que joueur, car je n’ai jamais pu le faire ». Interrogé sur la situation, Joan Laporta confirme qu'il espère voir revenir Lionel Messi à Barcelone afin de lui rendre l'hommage qu'il mérite quarte ans après son départ.

Laporta confirme pour Messi « Bon, je sais comment ça s’est passé. C’était un geste spontané et typique du barcelonisme. Je ne le savais pas. C’est chez lui. Quand on m’a raconté comment ça s’était passé, j’ai trouvé que c’était un geste sympathique, spontané et typique du barcelonisme », a répondu le président du Barça au micro de Catalunya Ràdio avant de poursuivre.