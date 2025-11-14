PSG - Lucas Chevalier : Le nouveau coup dur après la polémique !

Alexis Brunet

Ces derniers jours sont assez compliqués pour Lucas Chevalier, qui est malheureusement pris dans une polémique raciste pour avoir liké une vidéo appelant à voter pour le Rassemblement national. Cela s’ajoute à la mauvaise passe que traverse le portier du PSG en ce moment et qui devrait l’empêcher d’aller chercher la place de Mike Maignan pour la prochaine Coupe du monde.

Après l’Ukraine jeudi soir, l’équipe de France va affronter l’Azerbaïdjan dimanche et Didier Deschamps devrait opérer quelques changements dans sa composition d’équipe. D’après plusieurs sources, Lucas Chevalier devrait par exemple prendre place dans les buts à la place de Mike Maignan et ainsi honorer sa première titularisation avec les Bleus.

Maignan devrait être titulaire à la Coupe du monde Une occasion en or pour Lucas Chevalier de se montrer, d’autant plus qu’il ne devrait pas vraiment en avoir d’autres. En effet, selon L’Équipe, si lors de l’arrivée de l’ancien Lillois au PSG certains observateurs évoquaient la possibilité que le Parisien passe devant Mike Maignan en équipe de France, cela serait maintenant de l’histoire ancienne. Les performances de joueur de 24 ans ne seraient pas assez bonnes pour déloger le Milanais de sa place, à quelques mois de la Coupe du monde.