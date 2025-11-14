Zaïre-Emery : Nouvelle révolution après le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revoilà Warren Zaïre-Emery ! Après plusieurs mois compliqués, le milieu de terrain de 19 ans semble de retour en pleine forme avec le PSG. De nouveau convoqué par Didier Deschamps en équipe de France, le crack né en 2006 pourrait obtenir davantage de temps de jeu avec les Bleus, et ce dès dimanche.

Le PSG a retrouvé un crack au sein de son effectif. En retrait lors des derniers mois de compétition la saison dernière, Warren Zaïre-Emery semble avoir retrouvé une grande partie de ses capacités. Énormément utilisé par Luis Enrique sur ce début de saison, le numéro 33 a également retrouvé l’équipe de France.

Zaïre-Emery retrouve des couleurs Après être redescendu chez les Espoirs, Zaïre-Emery a été récompensé de sa bonne forme actuelle avec le PSG en étant de nouveau convoqué par Didier Deschamps avec les A. Auteur d’une bonne entrée contre l’Ukraine ce jeudi soir, le joueur de 19 ans sera l’un des joueurs à surveiller et pourrait postuler à une convocation lors de la Coupe du monde 2026.