Zaïre-Emery : Nouvelle révolution après le PSG !

Revoilà Warren Zaïre-Emery ! Après plusieurs mois compliqués, le milieu de terrain de 19 ans semble de retour en pleine forme avec le PSG. De nouveau convoqué par Didier Deschamps en équipe de France, le crack né en 2006 pourrait obtenir davantage de temps de jeu avec les Bleus, et ce dès dimanche.
Le PSG a retrouvé un crack au sein de son effectif. En retrait lors des derniers mois de compétition la saison dernière, Warren Zaïre-Emery semble avoir retrouvé une grande partie de ses capacités. Énormément utilisé par Luis Enrique sur ce début de saison, le numéro 33 a également retrouvé l’équipe de France.
Zaïre-Emery retrouve des couleurs
Après être redescendu chez les Espoirs, Zaïre-Emery a été récompensé de sa bonne forme actuelle avec le PSG en étant de nouveau convoqué par Didier Deschamps avec les A. Auteur d’une bonne entrée contre l’Ukraine ce jeudi soir, le joueur de 19 ans sera l’un des joueurs à surveiller et pourrait postuler à une convocation lors de la Coupe du monde 2026.
Une titularisation dimanche ?
En attendant, Didier Deschamps pourrait lui faire confiance dès dimanche selon le Parisien. Warren Zaïre-Emery pourrait ainsi grappiller du temps de jeu contre l’Azerbaïdjan, voire prétendre à une place de titulaire dans l’entrejeu. Affaire à suivre...