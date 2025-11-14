Lamine Yamal aux États-Unis : Départ annulé, la terrible annonce !

Alexis Brunet

Dernièrement, Lamine Yamal a beaucoup fait parler de lui et pas pour de bonnes raisons. En effet, l’attaquant de 18 ans est au cœur d’un règlement de compte entre la sélection espagnole et le FC Barcelone. Un conflit qui a pris de grandes proportions et certains journalistes espagnols demandent même au sélectionneur de la Roja de ne pas appeler Yamal pour la Coupe du monde qui aura lieu aux États-Unis notamment.

Lors de la trêve internationale, certains des meilleurs joueurs du monde sont partis rejoindre leur sélection, mais ce n’est pas le cas de Lamine Yamal. Alors qu’il était convoqué par son sélectionneur, l’attaquant n’a pas pu se rendre au rassemblement espagnol car il s’est fait opérer, afin de soulager définitivement sa pubalgie.

L’Espagne est furieuse ! Lamine Yamal est blessé depuis longtemps et l’opération est donc peut-être la meilleure solution pour se débarrasser définitivement de sa gêne au pubis. Problème, le FC Barcelone n’avait pas prévenu l’Espagne que l’attaquant allait passer sur le billard et c’est donc tout naturellement que Luis de la Fuente l’avait convoqué. Ce n’est que le matin du début du rassemblement que la Roja a appris que le joueur de 18 ans ne pouvait pas être là, ce qui a donc fait naître un conflit entre les différentes parties.