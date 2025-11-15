PSG : Zaïre-Emery va partir, le coup de pression !

Amadou Diawara

Convoqué par Didier Deschamps pour ce rassemblement du mois de novembre, Warren Zaïre-Emery peut espérer faire partie de la liste de 26 joueurs de son sélectionneur pour la Coupe du Monde 2026. En effet, le milieu de terrain du PSG défendra les couleurs de l'équipe de France en Amérique du Nord cet été s'il parvient à maintenir son niveau de jeu actuel lors des prochains mois.

Opposé à l'Ukraine ce jeudi soir, l'équipe de France s'est imposée largement au Parc des Princes (4-0). Grâce à ce carton à Paris, les Bleus ont composté leur billet pour la prochaine Coupe du Monde, qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

PSG : Zaïre-Emery est de retour en Bleu Absent lors de la trêve internationale du mois d'octobre, Warren Zaïre-Emery a été rappelé par Didier Deschamps pour ce rassemblement. Et il est entré en jeu à la 80ème minute de jeu face à l'Ukraine ce jeudi soir.