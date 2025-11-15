Tout sur Kylian - Equipe de France : Il déballe tout sur le plan Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est le capitaine de l'équipe de France depuis le rassemblement de mars 2023. Toutefois, il fut un temps où il n'était que l'étoile montante de la sélection : pendant la Coupe du monde 2018. Samuel Umtiti a raconté en interview avec RMC comment les joueurs ont accepté de mettre de côté leurs idéaux tactiques pour suivre Didier Deschamps et mettre sur orbite Kylian Mbappé.

Le mars 2017, Kylian Mbappé fêtait sa première sélection face au Luxembourg avec le numéro 20 dans le dos. Par la suite, il a hérité du 12 de Thierry Henry avant d'obtenir le fameux numéro 10 de Zinedine Zidane et d'autres légendes de l'équipe de France. Pendant la Coupe du monde 2018, Mbappé portait la fameuse tunique 10 et était le feu follet de l'animation offensive de Didier Deschamps sur le flanc droit de l'attaque.

«C'est vrai que j'ai dû m'adapter» Samuel Umtiti a vécu l'éclosion de Kylian Mbappé en équipe de France. L'ex-défenseur du FC Barcelone à l'époque s'est confié sur le monde différent qu'était le football de sélection par rapport à ses habitudes en club avec Luis Enrique puis Ernesto Valverde au Barça. « En toute honnêtete, quand j'allais en équipe de France, je devais changer ma manière de jouer. J'avais des discussions avec le coach. Quand je suis arrivé, il m'a dit : « Sam par contre, les relances, les ressorties (ndlr de balle)... Tu vois Olive (ndlr Giroud) là-haut ? (Rires) Essaie de voir Olive ». C'est vrai que j'ai dû m'adapter ».