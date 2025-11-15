Tout sur Kylian - Equipe de France : Il déballe tout sur le plan Mbappé

Kylian Mbappé est le capitaine de l'équipe de France depuis le rassemblement de mars 2023. Toutefois, il fut un temps où il n'était que l'étoile montante de la sélection : pendant la Coupe du monde 2018. Samuel Umtiti a raconté en interview avec RMC comment les joueurs ont accepté de mettre de côté leurs idéaux tactiques pour suivre Didier Deschamps et mettre sur orbite Kylian Mbappé.
Le mars 2017, Kylian Mbappé fêtait sa première sélection face au Luxembourg avec le numéro 20 dans le dos. Par la suite, il a hérité du 12 de Thierry Henry avant d'obtenir le fameux numéro 10 de Zinedine Zidane et d'autres légendes de l'équipe de France. Pendant la Coupe du monde 2018, Mbappé portait la fameuse tunique 10 et était le feu follet de l'animation offensive de Didier Deschamps sur le flanc droit de l'attaque.
«C'est vrai que j'ai dû m'adapter»
Samuel Umtiti a vécu l'éclosion de Kylian Mbappé en équipe de France. L'ex-défenseur du FC Barcelone à l'époque s'est confié sur le monde différent qu'était le football de sélection par rapport à ses habitudes en club avec Luis Enrique puis Ernesto Valverde au Barça. « En toute honnêtete, quand j'allais en équipe de France, je devais changer ma manière de jouer. J'avais des discussions avec le coach. Quand je suis arrivé, il m'a dit : « Sam par contre, les relances, les ressorties (ndlr de balle)... Tu vois Olive (ndlr Giroud) là-haut ? (Rires) Essaie de voir Olive ». C'est vrai que j'ai dû m'adapter ».
«Et devant, chaque équipe qui voyait Kylian»
Mais de toute manière, l'objectif de Samuel Umtiti et du reste du groupe France n'était pas forcément le beau jeu. Ca n'avait pas marché face à l'Australie (2-1) avec une équipe offensive. Le changement opéré en cours de compétition par le sélectionneur Didier Deschamps n'a absolument pas été discuté avec, comme atout pique, Kylian Mbappé. Samuel Umtiti raconte tout à RMC pour Génération After. « A certains moments j'avais la chance aussi d'avoir un Paul (ndlr Pogba) qui me demandait le ballon donc on arrivait quand même de temps en temps. Mais c'est vrai que mon jeu était un peu différent quand j'allais en équipe de France. Et là, sur une compétition comme ça. Tu te dis, tu as 7 matchs pour remporter une compétition incroyable. Donc ça te coûte quoi, rien du tout. Ce discours là, on l'a eu entre nous, on s'en foutait. 7 matchs les gars, venez on défend. Et devant, chaque équipe qui voyait Kylian... ».