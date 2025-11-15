Kylian Mbappé : Deschamps sort du silence après la polémique !

Axel Cornic

Double buteur contre l’Ukraine il y a seulement quelques jours, Kylian Mbappé ne sera pas en Azerbaïdjan pour le second match de l’équipe de France en cette trêve internationale. Et cette absence a énormément fait parler, avec Didier Deschamps qui s’est finalement exprimé ce samedi, en conférence de presse.

En octobre dernier, l’absence de Kylian Mbappé lors du déplacement en Islande avait suscité énormément de débats. Et ils ont été relancé un mois plus tard, puisque le capitaine de l’équipe de France va rater un nouveau match, pour des raisons qui interrogent.

« Kylian a toujours une inflammation à sa cheville » Présent en conférence de presse ce samedi, Didier Deschamps n’a évidemment pas pu échapper aux questions concernant cette absence de Mbappé. « Kylian a toujours une inflammation à sa cheville. Je l'ai remis à la disposition du Real, son staff décidera ce qu'ils ont à faire » a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France.