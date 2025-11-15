Kylian Mbappé déclenche une polémique, la grosse accusation !

Axel Cornic

Double buteur contre l’Ukraine (4-0), Kylian Mbappé n’est déjà plus avec l’équipe de France, qui affronte pourtant l’Azerbaïdjan ce dimanche. Gêné par une cheville, le capitaine des Bleus est rentré à Madrid, ce qui n’a pas manqué de faire parler ces dernières heures.

Après l’Islande en octobre dernier, voici que Kylian Mbappé zappe le déplacement de l’équipe de France en Azerbaïdjan. Et ce n’est pas passé inaperçu, puisque cette absence a déclenché des vifs débats et les critiques à l’encontre de la star tricolore n’ont pas manqué.

« Un capitaine ne devrait pas faire cela ! » C’est le cas avec Florent Gautreau, qui a publié un long message ce samedi, via son compte X. « Un capitaine ne devrait pas faire cela ! Si Mbappé n’était pas le capitaine des Bleus, il n’y aurait aucun problème à le laisser tranquille pour ce long déplacement » a expliqué l’un des membres importants de l’After Foot.