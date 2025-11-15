Kylian Mbappé : Ils en ont marre, la révélation en direct !

Jeudi, l'Equipe de France a vu l'Ukraine opposer une belle résistance avant de craquer lors de la deuxième période (4-0). Les Bleus ont ainsi validé leur qualification pour la Coupe du monde 2026 et Kylian Mbappé a déjà déclaré forfait pour le match face à l'Azerbaïdjan, prévu ce dimanche à Bakou. Une décision qui ne plaît pas du tout à Jérôme Rothen, qui a alors révélé de possibles crispations dans le vestiaire des Bleus.
Auteur d'un doublé face à l'Ukraine, Kylian Mbappé ne fera pas le déplacement à Bakou pour affronter l'Azerbaïdjan. Officiellement, le capitaine des Bleus souffre d'une gêne à la cheville droite mais Jérôme Rothen n'y croit pas vraiment. L'ancien joueur du PSG dénonce un traitement de faveur.
Mbappé forfait, il dénonce !
Déjà qualifiée pour la Coupe du monde, l'Equipe de France n'a pas besoin de ce match face à l'Azerbaïdjan sur le plan sportif. Kylian Mbappé ne sera pas de la partie et cela commence à agacer sérieusement Jérôme Rothen. « On se posait la question, à la 80e minute, quand il y avait 4-0, on se demandait lequel allait inventer une blessure pour ne pas aller à Bakou (...) Il est capitaine de l'équipe de France, il a un traitement de faveur, OK. Mais il a des coéquipiers à côté ! Tu crois que tous les coéquipiers qui vont aller à Bakou, et ceux qui jouent autant voire plus que Mbappé sur l'année, ne sont pas fatigués et ont envie de le jouer ce match cacahuète? Non. Mais par contre eux ils y vont parce qu'ils sont obligés » commence-t-il sur les ondes de RMC.
« Je reste persuadé qu'il y a des joueurs qui en ont ras-la-casquette de ce traitement de faveur »
Officiellement blessé, Kylian Mbappé est déjà forfait avant le déplacement des Bleus à Bakou ce dimanche à 18h. L'attaquant du Real Madrid va donc retrouver son club en s'économisant légèrement, une situation de plus en plus fréquente. « Et Kylian Mbappé, lui, a ce traitement de faveur-là? Quand tu es qualifié, tout passe, mais quand c'est plus compliqué... Quand tu prends des décisions comme ça, ça peut créer des problèmes dans le vestiaire, et moi je reste persuadé qu'il y a des joueurs qui en ont ras-la-casquette de ce traitement de faveur » poursuit Rothen.