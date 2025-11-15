Kylian Mbappé : Ils en ont marre, la révélation en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeudi, l'Equipe de France a vu l'Ukraine opposer une belle résistance avant de craquer lors de la deuxième période (4-0). Les Bleus ont ainsi validé leur qualification pour la Coupe du monde 2026 et Kylian Mbappé a déjà déclaré forfait pour le match face à l'Azerbaïdjan, prévu ce dimanche à Bakou. Une décision qui ne plaît pas du tout à Jérôme Rothen, qui a alors révélé de possibles crispations dans le vestiaire des Bleus.

Auteur d'un doublé face à l'Ukraine, Kylian Mbappé ne fera pas le déplacement à Bakou pour affronter l'Azerbaïdjan. Officiellement, le capitaine des Bleus souffre d'une gêne à la cheville droite mais Jérôme Rothen n'y croit pas vraiment. L'ancien joueur du PSG dénonce un traitement de faveur.

Mbappé forfait, il dénonce ! Déjà qualifiée pour la Coupe du monde, l'Equipe de France n'a pas besoin de ce match face à l'Azerbaïdjan sur le plan sportif. Kylian Mbappé ne sera pas de la partie et cela commence à agacer sérieusement Jérôme Rothen. « On se posait la question, à la 80e minute, quand il y avait 4-0, on se demandait lequel allait inventer une blessure pour ne pas aller à Bakou (...) Il est capitaine de l'équipe de France, il a un traitement de faveur, OK. Mais il a des coéquipiers à côté ! Tu crois que tous les coéquipiers qui vont aller à Bakou, et ceux qui jouent autant voire plus que Mbappé sur l'année, ne sont pas fatigués et ont envie de le jouer ce match cacahuète? Non. Mais par contre eux ils y vont parce qu'ils sont obligés » commence-t-il sur les ondes de RMC.