Deschamps : La décision choc, c'est du jamais vu !

A Bakou pour le dernier match de la phase de qualification à la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps semblerait être prêt à effectuer 11 changements par rapport au onze de départ concocté pour faire face à l'Ukraine jeudi (4-0). Contre l'Azerbaïdjan, sans le capitaine Kylian Mbappé, le sélectionneur des Bleus prévoirait de ne pas simplement effectué un turnover, mais de tout changer !
Didier Deschamps honorera son ultime match de qualification à une grande compétition dimanche à la tête de l'équipe de France. Après les mondiaux 2014, 2018, 2022 et donc la Coupe du monde de 2026, sans oublier la phase de qualification aux Euros 2021 et 2024, le sélectionneur des Bleus clôturera cette dernière session en Azerbaïdjan à Bakou. En effet, après le Mondial 2026 en Amérique du nord, son contrat avec la Fédération française de football touchera à sa fin.
Deschamps change tout ?
Comme il ne cesse de l'affirmer depuis sa grande annonce remontant au mois de janvier, il n'y aura quoi qu'il advienne sur le sol américain aucune signature de sa part pour prolonger son aventure de 14 ans en équipe de France l'été prochain. Depuis sa prise de fonctions, Deschamps a raflé une Coupe du monde et une Ligue des nations avec ses principes de jeu et sa philosophie de management claire. Cependant, alors que le rideau tombera bientôt sur son passage en équipe de France, il aurait pris une décision inédite.
Que du sang neuf dans le onze de départ par rapport à l'Ukraine, une première pour Deschamps
Envoyé spécial pour L'Equipe à Bakou, Loïc Tanzi révèle ce samedi que Didier Deschamps risque de ne pas simplement faire tourner pour le dernier match des éliminatoires du Mondial 2026. Sans son capitaine Kylian Mbappé, blessé et reparti à Madrid pour soigner son inflammation à la cheville, l'équipe de France verra 11 joueurs différents sur le terrain par rapport à la composition de départ contre l'Ukraine (4-0) jeudi.
Lucas Chevalier, Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Maghnes Akliouche, Warren Zaïre-Emery, Khephren Thuram, Christopher Nkunku, Jean-Philippe Mateta et Hugo Ekitike devraient être lancés d'entrée par Deschamps. Un onze de départ changé à 100% d'un match à l'autre, du jamais vu pour le sélectionneur depuis ses débuts en 2012.