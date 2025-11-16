Messi au PSG : La séparation déchirante...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a un peu plus de quatre ans, une superstar prenait ses quartiers en Ligue 1 du côté du Camp des Loges en région parisienne. Lionel Messi était la recrue phare du mercato estival de 2021 au terme d'une rupture XXL avec le FC Barcelone que le principal intéressé n'avait pas vu venir. Ex-coéquipier de Messi, Samuel Umtiti s'est confié sur son départ au PSG.

Pendant cinq saisons, Samuel Umtiti a côtoyé Lionel Messi dans le vestiaire du FC Barcelone. Le président Joan Laporta a récemment évoqué l'hypothèse de bâtir une statue en l'honneur du meilleur buteur de l'histoire du Barça sur le parvis du nouveau Camp Nou. Ce qui démontre à quel point l'octuple Ballon d'or est une légende du club culé.

«Pour lui, ça n'a pas été facile de passer de Barcelone à Paris» Néanmoins, ce même président décidait de ne pas offrir la prolongation de contrat pourtant promise à Lionel Messi à l'été 2021 pour des raisons économiques. Une rupture soudaine donc pour l'Argentin qui faisait en pleurs ses adieux au FC Barcelone le 8 août de l'année en question avant de rapidement donner son aval au PSG. Ayant vécu cette séparation, Samuel Umtiti s'est confié sur les ondes de RMC vendredi soir. « Ca m'a fait mal en tant que Lyonnais de voir Messi à Paris ? Non, chacun a sa carrière et fait ses choix, ses décisions. Tant mieux pour Paris. Pour lui, ça n'a pas été facile de passer de Barcelone à Paris ».