Mbappé avec Messi, c'est officiel !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, l'équipe de France a battu l'Ukraine au Parc des Princes. Grâce à cette victoire, les Bleus de Didier Deschamps ont validé leur ticket pour la prochaine Coupe du Monde. En plus de la bande à Kylian Mbappé, l'Argentine de Lionel Messi sera également du voyage en Amérique du Nord.

Pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France s'est frottée à l'Ukraine ce jeudi soir. Et les hommes de Didier Deschamps se sont baladés contre leurs adversaires. En effet, les Tricolores se sont imposés 4-0 au Parc des Princes.

Coupe du Monde 2026 : La France et l'Argentine sont qualifiés Grâce à sa victoire contre l'Ukraine, l'équipe de France est mathématiquement qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. En plus de la bande à Kylian Mbappé, l'Argentine de Lionel Messi sera également au rendez-vous. En effet, l'Albiceleste a également composté son billet pour la compétition.