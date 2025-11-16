OM : Il s’en va, c’est terminé pour ce joueur de De Zerbi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Appelé par Walid Regragui malgré sa pubalgie, Nayef Aguerd s’apprête à écourter son passage en sélection et revenir à Marseille. Le défenseur de 29 ans va poursuivre son protocole de soins dans la cité phocéenne, alors que la durée de son indisponibilité reste incertaine à un peu plus d’un mois de la CAN.

Au sein de l’OM, on ne cache pas son inquiétude pour Nayef Aguerd, forfait face à Auxerre avant de céder sa place avant le coup de sifflet final contre Brest. « Il souffre de pubalgie, avait révélé Roberto De Zerbi. Il a senti aujourd'hui que cela s'est aggravé. Il doit faire des examens, mais je pense qu'il est nécessaire qu'il s'arrête un petit peu. Sinon, cela risque d'empirer et pourrait rater la CAN, les mois de janvier-février qui sont cruciaux, avec des moments décisifs pour la Ligue des champions. » Malgré son état, l'international marocain avait été convoqué en sélection pour suivre des soins.

Aguerd quitte le Maroc Préservé pour le premier match de son équipe face au Mozambique, Nayef Aguerd n’assistera pas à la rencontre contre l’Ouganda ce mardi. Selon La Provence, le défenseur de l’OM va quitter ses partenaires pour regagner Marseille et y poursuivre son protocole de soins. On ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité.