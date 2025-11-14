De Zerbi - OM : Nouveau coup de foudre à Marseille !

Axel Cornic

Avec la blessure d’Amine Gouiri, les débats se sont rouvert pour le poste d’attaquant de pointe. Pierre-Emerick Aubameyang semble être le nouveau titulaire, mais le jeune Robinio Vaz ne cesse de gravir les échelons et pourrait finalement être l’une des grandes surprises de l’Olympique de Marseille.

Décidément, la malédiction de l’attaquant continue à Marseille. Un an après le fiasco Elye Wahi, c’est Amine Gouiri qui semblait pouvoir devenir le fer de lance de l’attaque. Mais l’international algérien s’est finalement blessé et Roberto De Zerbi a ainsi du trouver d’autres solutions à l’OM, avec une belle révélation.

De Zerbi l’adore ! Il s’agit évidemment de Robinio Vaz, qui a déjà marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives en 13 rencontres toutes compétitions confondues avec l’OM. D’après les informations de L’Équipe, l’attaquant de 18 ans aurait vraiment séduit De Zerbi et pourrait bien devenir plus qu’un simple joker d’attaque, surtout avec la Coupe d’Afrique des Nations qui approche à grands pas.