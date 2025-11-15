OM : La terrible sanction annoncée !

Le 5 novembre dernier, l’OM chutait à domicile face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions (0-1). Ce samedi, La commission de contrôle, d’éthique et de discipline (CEDB) de l’UEFA a sanctionné le club phocéen pour le comportement de ses supporters lors de la rencontre, ainsi que celle d’un membre du staff de Roberto De Zerbi.
L’OM va devoir se ressaisir. Pour le moment, le parcours de la formation de Roberto De Zerbi en Ligue des Champions n’est pas satisfaisant. La défaite controversée à domicile face à l’Atalanta Bergame le 5 novembre dernier semble avoir laissé des traces. De plus, le club phocéen a été sanctionné par la CEDB.
L’OM sanctionné par l’UEFA
En effet, Sportune révèle ce samedi que la commission de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a tranché et a rendu un lourd verdict à l’encontre de l’OM. Le club phocéen a ainsi reçu une amende de 35 000€ pour l’usage de fumigènes en tribunes, en plus d’une fermeture partielle de la Tribune Sud du Vélodrome pour un match européen de l’OM à l’avenir.
Un membre du staff écope de deux matchs de suspension
Mais ce n’est pas tout. L’usage de lasers notamment lors du penalty manqué de Charles De Ketelaere va coûter 14 000€ supplémentaires à l’OM, assortis d’une amende de 12 625€ pour jets d’objets, ainsi qu’une amende de 10 000€ pour obstruction des voies de circulation publiques. Membre du staff, Alexandre Salvat écope d’une suspension de deux matchs pour avoir insulté un officiel pendant la rencontre...