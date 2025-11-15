OM : La terrible sanction annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 5 novembre dernier, l’OM chutait à domicile face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions (0-1). Ce samedi, La commission de contrôle, d’éthique et de discipline (CEDB) de l’UEFA a sanctionné le club phocéen pour le comportement de ses supporters lors de la rencontre, ainsi que celle d’un membre du staff de Roberto De Zerbi.

L’OM va devoir se ressaisir. Pour le moment, le parcours de la formation de Roberto De Zerbi en Ligue des Champions n’est pas satisfaisant. La défaite controversée à domicile face à l’Atalanta Bergame le 5 novembre dernier semble avoir laissé des traces. De plus, le club phocéen a été sanctionné par la CEDB.

L’OM sanctionné par l’UEFA En effet, Sportune révèle ce samedi que la commission de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a tranché et a rendu un lourd verdict à l’encontre de l’OM. Le club phocéen a ainsi reçu une amende de 35 000€ pour l’usage de fumigènes en tribunes, en plus d’une fermeture partielle de la Tribune Sud du Vélodrome pour un match européen de l’OM à l’avenir.