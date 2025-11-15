Benatia : La fake news dénoncée par l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis qu’il a rejoint l’OM en 2023, Medhi Benatia n’a cessé de prendre du galon et de l’importance au sein du club phocéen. D’ailleurs, récemment, L’Equipe avait accordé un article au Marocain, expliquant comment il « a pris le pouvoir à l’OM ». Mais voilà que face à ces révélations, on a souhaité mettre les choses au point à Marseille.

Aujourd’hui bien installé à l’OM, Medhi Benatia serait également bien entouré. En effet, L’Equipe avait expliqué comment le directeur du football olympien avait construit sa garde rapprochée pour prendre le pouvoir à Marseille. De quoi faire bondir le club phocéen. Ainsi, dans un droit de réponse au quotidien sportif, l’OM a donné sa vérité à propos de Benatia.

« Aucune personne n'a « pris le pouvoir » ni « installé ses équipes » à l'Olympique de Marseille » « Contrairement à ce qui est écrit, aucune personne n'a « pris le pouvoir » ni « installé ses équipes » à l'Olympique de Marseille. Le club a confié les fonctions de Directeur du Football à Medhi Benatia, dans un cadre clairement défini, placé sous l'autorité du Président du Directoire, seul responsable de la politique générale, des orientations sportives et des décisions managériales. C'est pourquoi il est inexact de laisser entendre que le Président du club, Pablo Longoria, aurait « sacrifié des proches » sous l'influence du Directeur du football, notamment suite à ses prétendues « déclarations tonitruantes sur les salariés du club ». Les évolutions intervenues dans l'organisation du club résultent d'une réflexion collective prenant en compte les compétences et expériences professionnelles de chacun, conduite par le Directoire dans l'intérêt exclusif de l'Olympique de Marseille, et ne traduisent aucune prise de pouvoir ni intervention personnelle de quiconque », explique dans un premier temps l’OM.