Vente OM : C’est le choc après le rachat !

Après avoir vu ses parents diriger l’OM pendant plusieurs années, Kyril Louis-Dreyfus est désormais aux commandes d’un club. En effet, en 2021, il rachète le club anglais de Sunderland, alors en troisième division anglaise. Et pour le fils de Robert et Margarita Louis-Dreyfus, le changement d’environnement a été brutal.

4ème de Premier League, Sunderland est un club à l’accent français. Et tout part du propriétaire. Depuis quelques années maintenant, Kyril Louis-Dreyfus est à la tête des Black Cats, ayant racheté le club anglais quand il était en 3ème division. Alors que ses parents ont dirigé l’OM avant le rachat par Frank McCourt, c’est désormais au tour de KLD d’être aux commandes.

« Je rêvais d’aller en Angleterre » A l’occasion du dernier épisode de 24h de Boulleau, Laure Boulleau s’est rendue à Sunderland. La consultante de Canal+ a alors pu échanger avec Kyril Louis-Dreyfus, propriétaire des Black Cats, l’occasion de l’interroger sur son choix de racheter le club anglais : « Pourquoi avoir choisi Sunderland plutôt que la France ? Peut-être que c’est mon expérience d’avoir fait partie d’une famille qui a déjà été propriétaire d’un club en France. On voyait même en 2016 les problèmes structurels avec les droits télé allaient venir. Je rêvais d’aller en Angleterre, je voyais ça comme le meilleur championnat du monde ».