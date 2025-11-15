OM - Départ à l'étranger : L'annonce inattendue de Pavard !

Alors que l'équipe de France est mathématiquement qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde, Didier Deschamps aurait déjà choisi 16 joueurs sur 26. Au poste de latéral droit, le sélectionneur des Bleus préférerait Malo Gusto à Jonathan Clauss pour jouer le rôle de doublure de Jules Kounde. Mais alors que Benjamin Pavard est prêt à retrouver une place sur un côté, les cartes pourraient être rebattues.
Ce jeudi soir, l'équipe de France a composté son billet pour la Coupe du Monde 2026, et ce, grâce à son carton face à l'Ukraine (4-0) au Parc des Princes. Si la compétition ne débutera que le 11 juin, Didier Deschamps aurait déjà composé la majeure partie de son groupe.
Malo Gusto, la doublure de Kounde en Bleu
D'après les indiscrétions de L'Equipe, Didier Deschamps aurait déjà choisi 16 joueurs sur 26 pour la prochaine Coupe du Monde : Lucas Chevalier, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Ibrahima Konaté, Lucas Digne, Theo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Manu Koné, Adrien Rabiot, Michael Olise et Kylian Mbappé.
Pavard est prêt à rejouer latéral droit
Pour les dix places restantes, Didier Deschamps est encore en réflexion, notamment pour la doublure de Jules Kounde. A en croire L'Equipe, Malo Gusto aurait pris une avance presque définitive sur Jonathan Clauss. Toutefois, le sélectionneur de l'équipe de France aurait la possibilité d'opter pour Benjamin Pavard. En effet, le défenseur de l'OM aurait fait savoir en privé qu'il était prêt à rejouer latéral droit pour retrouver les Bleus. Pour rappel, la Coupe du Monde 2026 aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.