OM - Départ à l'étranger : L'annonce inattendue de Pavard !

Amadou Diawara

Alors que l'équipe de France est mathématiquement qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde, Didier Deschamps aurait déjà choisi 16 joueurs sur 26. Au poste de latéral droit, le sélectionneur des Bleus préférerait Malo Gusto à Jonathan Clauss pour jouer le rôle de doublure de Jules Kounde. Mais alors que Benjamin Pavard est prêt à retrouver une place sur un côté, les cartes pourraient être rebattues.

Ce jeudi soir, l'équipe de France a composté son billet pour la Coupe du Monde 2026, et ce, grâce à son carton face à l'Ukraine (4-0) au Parc des Princes. Si la compétition ne débutera que le 11 juin, Didier Deschamps aurait déjà composé la majeure partie de son groupe.

Malo Gusto, la doublure de Kounde en Bleu D'après les indiscrétions de L'Equipe, Didier Deschamps aurait déjà choisi 16 joueurs sur 26 pour la prochaine Coupe du Monde : Lucas Chevalier, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Ibrahima Konaté, Lucas Digne, Theo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Manu Koné, Adrien Rabiot, Michael Olise et Kylian Mbappé.