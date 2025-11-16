Un «des plus grands attaquants» arrive à l’OM, la grande surprise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang, revenu à l’OM durant le mercato estival, se distingue non seulement par ses buts, mais aussi par son rôle de passeur et d'animateur de jeu, sous la direction de Roberto De Zerbi. Des qualités saluées par Patrice Neveu, son ancien sélectionneur au Gabon.

Cet été, l’OM a vu revenir Pierre-Emerick Aubameyang, un an après son départ pour l’Arabie saoudite. Une grande satisfaction pour Roberto De Zerbi, qui ne voulait pas le voir partir à l’été 2024. À 36 ans, l’attaquant gabonais reste en forme et compte cinq réalisations en ce début de saison, mais surtout six passes décisives. Une nouvelle palette dans son jeu qui étonne Patrice Neveu, ancien sélectionneur du Gabon.

« Il reste buteur, tout en devenant un grand animateur dans le jeu, et un super passeur. C'est étonnant » « Il reste buteur, tout en devenant un grand animateur dans le jeu, et un super passeur. C'est étonnant, parce qu’il n'adopte plus le style et le comportement qui ont forgé, à Dortmund et Arsenal, l'un des plus grands attaquants du XXI° siècle, souligne celui qui resté proche du clan Aubameyang, interrogé par La Provence. Pierre-Emerick a toujours été obnubilé par le but, il vivait pour marquer. Même en le connaissant bien, je ne l'imaginais pas capable de faire ces choses, être aussi à l'aise dos au but, dans les déviations, être le relais dans un une-deux. Roberto De Zerbi a été ferme avec lui. Il lui a demandé de dézoner beaucoup plus, d'être mobile sur le front de l'attaque. Sans ces changements, il n'aurait pas pu exister de la sorte à ce niveau, à cet âge. L'équipe en a aussi besoin, car elle manque de créativité au milieu. L'action symbole, c'est son centre pour Vaz contre Angers... avant s'il levait la tête c'était seulement pour ajuster le gardien. Cela finalise magnifiquement sa pléiade de grand joueur. »