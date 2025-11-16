Un «des plus grands attaquants» arrive à l’OM, la grande surprise !

À 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang, revenu à l’OM durant le mercato estival, se distingue non seulement par ses buts, mais aussi par son rôle de passeur et d'animateur de jeu, sous la direction de Roberto De Zerbi. Des qualités saluées par Patrice Neveu, son ancien sélectionneur au Gabon.
Cet été, l’OM a vu revenir Pierre-Emerick Aubameyang, un an après son départ pour l’Arabie saoudite. Une grande satisfaction pour Roberto De Zerbi, qui ne voulait pas le voir partir à l’été 2024. À 36 ans, l’attaquant gabonais reste en forme et compte cinq réalisations en ce début de saison, mais surtout six passes décisives. Une nouvelle palette dans son jeu qui étonne Patrice Neveu, ancien sélectionneur du Gabon.
« Il reste buteur, tout en devenant un grand animateur dans le jeu, et un super passeur. C'est étonnant »
« Il reste buteur, tout en devenant un grand animateur dans le jeu, et un super passeur. C'est étonnant, parce qu’il n'adopte plus le style et le comportement qui ont forgé, à Dortmund et Arsenal, l'un des plus grands attaquants du XXI° siècle, souligne celui qui resté proche du clan Aubameyang, interrogé par La Provence. Pierre-Emerick a toujours été obnubilé par le but, il vivait pour marquer. Même en le connaissant bien, je ne l'imaginais pas capable de faire ces choses, être aussi à l'aise dos au but, dans les déviations, être le relais dans un une-deux. Roberto De Zerbi a été ferme avec lui. Il lui a demandé de dézoner beaucoup plus, d'être mobile sur le front de l'attaque. Sans ces changements, il n'aurait pas pu exister de la sorte à ce niveau, à cet âge. L'équipe en a aussi besoin, car elle manque de créativité au milieu. L'action symbole, c'est son centre pour Vaz contre Angers... avant s'il levait la tête c'était seulement pour ajuster le gardien. Cela finalise magnifiquement sa pléiade de grand joueur. »
« Je suis épaté par sa capacité à aller au pressing »
Patrice Neveu l’affirme, Pierre-Emerick Aubameyang est « parfaitement épanoui » avec ce nouveau rôle à l’OM. « À tel point qu'il s'est découvert, à 36 ans, une âme de défenseur (rires). Je ne l'avais jamais vu faire autant d'efforts de replacement. Je suis épaté par sa capacité à aller au pressing, c'est lui qui initie à chaque fois, il harcèle sans arrêt les défenseurs adverses. Si vous n'êtes pas au point physiquement, vous explosez en vol en faisant tout cela. Lui, même si je le sens vidé à la fin de chaque match, tient encore le choc, confie-t-il. Il y a aussi son replacement dans le bloc équipe, il redescend dans les 40 mètres pour maintenir un bloc compact. Avant, il aimait roder à la limite pour plonger en contre-attaque, et il rechignait à faire un replacement de 10 mètres. Certes, c'est la loi du foot moderne, mais encore faut-il s'y plier... c'est encore plus dur comme cheminement quand on a déjà réussi en agissant autrement. De Zerbi est derrière lui, hyper attentif à tout cela. »