RC Lens - Départ de Thauvin : C'est déjà terminé ?

Alors que l'équipe de France a validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026, Florian Thauvin peut espérer être du voyage en Amérique du Nord cet été. Toutefois, le milieu offensif du RC Lens va devoir afficher un niveau très élevé lors des prochains mois pour convaincre Didier Deschamps de l'inscrire dans sa liste de 26 joueurs.

Lors du dernier mercato estival, Florian Thauvin a quitté l'Udinese. En effet, le RC Lens a déboursé environ 6M€ pour s'attacher les services du milieu offensif de 32 ans.

Thauvin est de retour en Bleu Très en vue du côté du RC Lens cette saison, Florian Thauvin a alarmé Didier Deschamps. A tel point que le sélectionneur de l'équipe de France a rappelé l'international français lors de dernière trêve internationale.