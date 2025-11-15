RC Lens - Départ de Thauvin : C'est déjà terminé ?

Alors que l'équipe de France a validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026, Florian Thauvin peut espérer être du voyage en Amérique du Nord cet été. Toutefois, le milieu offensif du RC Lens va devoir afficher un niveau très élevé lors des prochains mois pour convaincre Didier Deschamps de l'inscrire dans sa liste de 26 joueurs.
Lors du dernier mercato estival, Florian Thauvin a quitté l'Udinese. En effet, le RC Lens a déboursé environ 6M€ pour s'attacher les services du milieu offensif de 32 ans.
Thauvin est de retour en Bleu
Très en vue du côté du RC Lens cette saison, Florian Thauvin a alarmé Didier Deschamps. A tel point que le sélectionneur de l'équipe de France a rappelé l'international français lors de dernière trêve internationale.
Thauvin sera à la Coupe du Monde si...
Alors que Randal Kolo Muani (26 ans) a déclaré forfait pour ce rassemblement du mois de novembre, Florian Thauvin a retrouvé le groupe France. Mais sera-t-il de nouveau convoqué pour la prochaine Coupe du Monde ? A en croire L'Equipe, l'ancien pensionnaire de l'OM va devoir afficher un niveau très élevé lors des prochains mois pour bouleverser la hiérarchie de Didier Deschamps (57 ans). La concurrence en attaque étant très rude chez les Bleus. Pour rappel, le Mondial est organisé du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.