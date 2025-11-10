Florian Thauvin change d’équipe, l’avertissement du RC Lens !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent dans la liste de Didier Deschamps pour le rassemblement de novembre, Randal Kolo Muani a dû déclarer forfait. Son absence profite à Florian Thauvin qui était déjà présent le mois dernier, inscrivant même un but face à l'Azerbaïdjan. Son retour en Equipe de France fait très plaisir à Pierre Sage, son entraîneur, qui attend toutefois beaucoup de lui.

De retour en France cette année, Florian Thauvin réalise un bon début de saison au RC Lens et cela lui a permis de faire son retour en Equipe de France. L'attaquant de 32 ans est présent pour ce nouveau rassemblement des Bleus, une bonne nouvelle pour Pierre Sage qui tient toutefois à l'avertir.

Florian Thauvin attendu au tournant Après son but lors de la dernière trêve internationale, Florian Thauvin a prouvé qu'il était capable de s'illustrer chez les Bleus. A lui de bien gérer cette nouvelle chance, lui qui est également attendu au tournant au RC Lens. « Il a eu une petite période difficile après le premier rassemblement des Bleus. Dans tous les cas, il a remis les pendules à l’heure ce week-end, c’est ce qu’on attendait de lui. Je suis content qu’il y retourne. Maintenant, il va falloir qu’il gère aussi l’après. Le meilleur moyen de bien gérer l’après est d’être très performant avec l’équipe de France » déclare Pierre Sage sur le plateau de Stade 2.