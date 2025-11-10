Florian Thauvin change d’équipe, l’avertissement du RC Lens !

Présent dans la liste de Didier Deschamps pour le rassemblement de novembre, Randal Kolo Muani a dû déclarer forfait. Son absence profite à Florian Thauvin qui était déjà présent le mois dernier, inscrivant même un but face à l'Azerbaïdjan. Son retour en Equipe de France fait très plaisir à Pierre Sage, son entraîneur, qui attend toutefois beaucoup de lui.
De retour en France cette année, Florian Thauvin réalise un bon début de saison au RC Lens et cela lui a permis de faire son retour en Equipe de France. L'attaquant de 32 ans est présent pour ce nouveau rassemblement des Bleus, une bonne nouvelle pour Pierre Sage qui tient toutefois à l'avertir.
Florian Thauvin attendu au tournant
Après son but lors de la dernière trêve internationale, Florian Thauvin a prouvé qu'il était capable de s'illustrer chez les Bleus. A lui de bien gérer cette nouvelle chance, lui qui est également attendu au tournant au RC Lens. « Il a eu une petite période difficile après le premier rassemblement des Bleus. Dans tous les cas, il a remis les pendules à l’heure ce week-end, c’est ce qu’on attendait de lui. Je suis content qu’il y retourne. Maintenant, il va falloir qu’il gère aussi l’après. Le meilleur moyen de bien gérer l’après est d’être très performant avec l’équipe de France » déclare Pierre Sage sur le plateau de Stade 2.
Thauvin chez les Bleus, un retour réussi
Avec 12 sélections, Florian Thauvin a prouvé qu'il avait sa place. Le mois dernier face à l'Azerbaïdjan, pour son premier match chez les Bleus depuis 6 ans, il a réussi à marquer. « Il est modélisant au quotidien dans sa façon d’appréhender son métier. Il inspire à la fois certains anciens, qui peuvent se remettre à jour sur certains aspects de la performance, et c’est un bon modèle aussi pour les jeunes » ajoute Pierre Sage.