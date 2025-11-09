Officiel - Thauvin : Le RC Lens l’annonce dans une autre équipe !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il devait faire son retour avec l’équipe de France, Randal Kolo Muani a finalement été contraint de déclarer forfait, lui qui a été touché à la mâchoire samedi lors du match entre Manchester United et Tottenham (2-2). Pour le remplacer, Didier Deschamps a décidé de faire appel à Florian Thauvin, comme annoncé par le RC Lens.

Au lendemain de la large victoire du RC Lens sur la pelouse de l’AS Monaco (1-4) samedi soir, Florian Thauvin a appris une autre bonne nouvelle. S’il n’était pas dans la liste de Didier Deschamps dévoilée jeudi, l’attaquant âgé de 32 ans rejoindra finalement l’équipe de France lors de la prochaine trêve internationale.

Thauvin remplace Kolo Muani avec les Bleus « L’attaquant lensois Florian Thauvin est sélectionné en équipe de France pour les rencontres face à l’Ukraine (13/11) et l’Azerbaïdjan (16/11), comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 », a indiqué le RC Lens ce dimanche. Si Florian Thauvin a été finalement appelé, c’est en remplacement de Randal Kolo Muani.