Officiel - Thauvin : Le RC Lens l’annonce dans une autre équipe !

Alors qu’il devait faire son retour avec l’équipe de France, Randal Kolo Muani a finalement été contraint de déclarer forfait, lui qui a été touché à la mâchoire samedi lors du match entre Manchester United et Tottenham (2-2). Pour le remplacer, Didier Deschamps a décidé de faire appel à Florian Thauvin, comme annoncé par le RC Lens.
Au lendemain de la large victoire du RC Lens sur la pelouse de l’AS Monaco (1-4) samedi soir, Florian Thauvin a appris une autre bonne nouvelle. S’il n’était pas dans la liste de Didier Deschamps dévoilée jeudi, l’attaquant âgé de 32 ans rejoindra finalement l’équipe de France lors de la prochaine trêve internationale.
Thauvin remplace Kolo Muani avec les Bleus
« L’attaquant lensois Florian Thauvin est sélectionné en équipe de France pour les rencontres face à l’Ukraine (13/11) et l’Azerbaïdjan (16/11), comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 », a indiqué le RC Lens ce dimanche. Si Florian Thauvin a été finalement appelé, c’est en remplacement de Randal Kolo Muani.
Kolo Muani blessé à la mâchoire avec Tottenham
Le joueur prêté à Tottenham par le PSG cette saison devait faire son retour avec les Bleus, mais a été contraint d’y renoncer. Sorti à la mi-temps samedi lors du match nul face à Manchester United (2-2), Randal Kolo Muani a été touché à la mâchoire. « Après s’être entretenu avec le Dr Franck Le Gall, qui avait échangé au préalable avec son homologue de Tottenham, Didier Deschamps a acté le forfait de Randal Kolo Muani. Le sélectionneur national a décidé de le remplacer dans le groupe par Florian Thauvin », a annoncé la FFF dans un communiqué.