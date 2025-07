Transferts : Le PSG va perdre un joueur «important» ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Acheté pour 95 M€ à la toute fin de l’été 2023, Randal Kolo Muani ne s’est jamais imposé au PSG. En manque de temps de jeu dans la capitale, l’attaquant a accepté d’être prêté à la Juventus. Un choix payant, comme le souligne David Trezeguet. Pour l’ancien international français, le club turinois aurait tout intérêt à conserver le joueur.

Trezeguet sous le charme de Kolo Muani

« Kolo Muani a retrouvé la confiance qu’il avait perdue au PSG, c’est évident. Il est arrivé à la Juventus et a immédiatement démontré sa valeur. C’est un joueur important, un international français. J’ai le sentiment qu’il est très heureux à Turin, et c’est fondamental. Il me semble important pour le club et à l’aise dans le système de jeu de Tudor. C’est à lui de continuer ainsi. Il faudra voir où la Juventus souhaite investir et quelles opportunités s’offriront avec d’autres joueurs. La réalité, c’est qu’aujourd’hui, la Juve dispose de Vlahovic et Kolo Muani. Si elle estime avoir besoin d’autre chose, elle devra chercher », a confié l’ancien buteur bianconero.