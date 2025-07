PSG : Une star virée à cause de Luis Enrique ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs jours, l’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG semble incertain. Le gardien italien pourrait être vendu avant la fin de son contrat en juin 2026, et afin de le remplacer, le club parisien pense à Lucas Chevalier (LOSC). Pour Walid Acherchour, si un tel remplacement venait à se produire, il s’agirait alors d’une demande directe de Luis Enrique.

Et afin de remplacer Donnarumma , qui est notamment convoité en Premier League et en Arabie Saoudite , le PSG a foncé sur Lucas Chevalier . Auteur d’une belle saison avec le LOSC , le gardien de 23 ans est rapidement tombé d’accord avec le club parisien pour le rejoindre cet été. Désormais, Paris doit trouver un terrain d’entente avec le club lillois sur le montant de ce transfert. Pour Walid Acherchour , un tel changement à un poste aussi important ne peut être l’œuvre que de Luis Enrique .

« Luis Enrique est froid et serein sur sa vision et ce qu'il faut sur son poste de gardien »

« La réalité, c'est que si Luis Enrique veut à tout prix Donnarumma, le PSG lui donne ce qu'il veut. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Si tu dégaines une première offre pour Chevalier, c'est qu'il ne veut plus de Donnarumma. Il n'a jamais été un grand fan de Donnarumma. Les six derniers mois de Donnarumma auraient pu le retourner ? Non, Luis Enrique est froid et serein sur sa vision et ce qu'il faut sur son poste de gardien et son PSG 2.0 », a ainsi confié l’éditorialiste au micro de l’After Foot.