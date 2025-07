Mbappé - PSG : Le coup immense du Qatar

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien entraîneur du PSG, Laurent Blanc a salué la victoire historique du club en Ligue des champions, un trophée longtemps jugé inaccessible. Il rappelle qu’à son époque, il croyait fermement en ce succès malgré les sceptiques, et souligne que la stratégie d’investissement massive et de recrutement d’entraîneurs de qualité du Qatar a enfin payé.

La victoire du PSG en Ligue des champions a marqué un tournant majeur dans l’histoire du club. Sans véritable stars, le club parisien est allé glaner le plus gros titre de son histoire. Pour Laurent Blanc, qui a dirigé le PSG entre 2013 et 2016, ce sacre est la récompense d’une ambition longtemps sous-estimée par les observateurs.

« Si j’étais heureux du sacre du PSG ? Beaucoup, car quand j’étais là-bas, l’objectif principal était de gagner la Coupe d’Europe, et tout le monde disait que le PSG ne la gagnerait jamais, que ça ne valait pas la peine d’investir autant d’argent. J’avais un avis complètement opposé. Je leur ai dit : "Non, je pense que vous avez tort" » a déclaré l'ancien entraîneur du PSG au cours d'un long entretien accordé au quotidien espagnol Sport.

Après le départ de Mbappé, le PSG brille

Laurent Blanc a réglé ses comptes avec les nombreux observateurs qui avaient enterré le PSG après les départs de Lionel Messi, Neymar et enfin Kylian Mbappé. « Beaucoup de gens, pas seulement dans la presse, mais aussi parmi les experts du football, les soi-disant experts, disaient qu’ils ne gagneraient jamais la Ligue des champions, que s’ils ne la gagnaient pas avec Messi, Mbappé, Neymar… Je leur ai dit que s’ils continuaient à investir, tôt ou tard, ils la gagneraient. Et c’est ce qui s’est passé. Et ce n’est peut-être pas encore fini. Peut-être qu’ils la gagneront à nouveau parce qu’ils investissent beaucoup, qu’ils engagent d’excellents entraîneurs » a confié le technicien. Un hommage à peine voilé à Luis Enrique.