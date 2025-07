«Ton mini p*nis !» : Une ancienne star du PSG victime d’un chantage !

Actuellement à Galatsaray, Mauro Icardi fait une nouvelle fois les gros titres de rubriques people en Argentine, avec une nouvelle relation sulfureuse. L’ancien du Paris Saint-Germain a récemment démenti les rumeurs à son sujet, mais cela ne semble pas du tout avoir plu à une modèle uruguayenne, qui s’est lâchée sur les réseaux sociaux.

Ça fait longtemps que Mauro Icardi ne fait plus parler de lui pour ses talents de footballeur. L’Argentin a une nouvelle fois défrayée la chronique en son pays, où on lui prête une relation avec Natasha Rey. Or, l’ancien du PSG est sensé être en couple avec Maria Eugenia Suarez, depuis sa rupture avec Wanda Nara.