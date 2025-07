Kylian Mbappé : Le PSG à l’origine d’une blessure ?

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour Jérémie Aliadière, le PSG aurait remporté la Ligue des champions même si Kylian Mbappé n’avait pas pris la direction du Real Madrid l’année dernière. L’ancien attaquant d’Arsenal estime en revanche que voir le club de la capitale la remporter sans lui a sûrement dû toucher l’ego du capitaine de l’équipe de France.

C’est finalement sans Lionel Messi , Neymar et Kylian Mbappé que le PSG aura réussi à remporter le trophée qu’il désirait tant, la Ligue des champions, après avoir écrasé l’ Inter Milan en finale (5-0). On ne saura jamais ce que cette saison aurait donné si le capitaine de l’ équipe de France n’avait pas fait le choix de rejoindre le Real Madrid l’année dernière, mais pour Jérémie Aliadière , cela n’aurait quasiment rien changé.

« Le PSG aurait quand même tout gagné avec Kylian Mbappé dans l’équipe »

« Je pense que le PSG aurait quand même tout gagné avec Kylian Mbappé dans l’équipe. Je pense même qu’ils auraient été encore plus forts. Luis Enrique aurait construit cette équipe autour de lui et elle aurait été encore plus forte. Mbappé a dû se battre contre Lionel Messi et Neymar, mais ils ont tout gagné après son départ », a estimé Jérémie Aliadière auprès de UK Riches.