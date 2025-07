Donnarumma - PSG : Le coup de tonnerre annoncé en direct !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé au sein du club parisien, qui évalue ses options au poste de gardien de but. Si la volonté du joueur elle, est bien de poursuivre sous les couleurs Rouge et Bleu, Florent Gautreau lui, estime qu’en réalité, Paris ne serait pas si chaud que ça pour le prolonger.

Le gardien italien lui, souhaite poursuivre au PSG . Par son agent Enzo Raiola , Donnarumma a toujours fait un pas en avant vers le club parisien. Pour le moment, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties, et l’avenir du capitaine de la sélection italienne est un peu plus flou chaque jour. Pour Florent Gautreau , en réalité, le PSG ne serait pas tant emballé que cela à prolonger son numéro 99.

« Je ne suis pas certain qu’ils le veulent vraiment au fond »

« Sur Donnarumma, c’est plus compliqué par rapport à la fin de saison, mais si tu es le PSG et que tu vois encore plus haut, tu peux travailler sérieusement sur le dossier, mais je ne suis pas certain qu’ils le veulent vraiment au fond », a-t-il confié au micro de l’After Foot ce mercredi soir.