Transfert à 90M€ : Le coup de pression du PSG !

Lors de l'été 2023, le PSG a déboursé environ 90M€ pour s'attacher les services de Randal Kolo Muani. Désireux d'amortir le plus possible cette opération, le club de la capitale a fixé des conditions claires à la Juventus. En effet, le PSG ne négociera un prêt que si, et seulement si, une obligation d'achat est incluse dans la transaction.

Etincelant sous les couleurs de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani a alarmé le PSG. A tel point que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a cassé sa tirelire pour le recruter. En effet, l'écurie rouge et bleu a déboursé environ 90M€ pour s'attacher les services de Randal Kolo Muani lors de l'été 2023.

PSG : Retour à la Juventus pour Kolo Muani ? Devenu indésirable il y a quelques mois, Randal Kolo Muani a été envoyé à la Juventus lors du dernier mercato hivernal. Prêté sans option d'achat à la Vieille Dame, l'attaquant de 26 ans est revenu au PSG après la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, Randal Kolo Muani pourrait être rapatrié à Turin d'ici la fin de cette fenêtre de transferts, programmée le 1er septembre à 20 heures.