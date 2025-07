«Accord total» : Un grand attaquant arrive à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang semblait actée depuis plusieurs semaines, le Gabonais est toujours attendu à Marseille où sa signature n'est pas encore officielle. Un souci de dernière minute sur le plan administratif aurait retardé ce dossier. Néanmoins, pas de mauvaise surprise pour les Marseillais, Pierre-Emerick Aubameyang va bien s'engager avec l'OM. L'accord total a été trouvé.

Déjà très actif sur le mercato, l'OM espère désormais renforcer son secteur offensif avec notamment le retour très attendu de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais alors que tout semblait bouclé, le club phocéen a annoncé un léger contre-temps mardi.

L'OM annonce un contre-temps pour Aubameyang « L’Olympique de Marseille informe ses supporters et les médias que l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang initialement prévue aujourd’hui, mardi 22 juillet à 19h15, à l’aviation générale de l’aéroport de Marignane est reportée à une date ultérieure. Le club travaille en étroite collaboration avec toutes les parties concernées afin de finaliser cette arrivée dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais. Nous remercions nos supporters pour leur compréhension et leur patience », expliquait l'OM par le biais d'un communiqué.