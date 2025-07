PSG : C’est historique, un phénomène jubile !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une première saison véritablement historique avec le PSG, Willian Pacho est désormais perçu comme une icône en Équateur. Premier Équatorien à avoir remporté la Ligue des Champions, le joueur de 23 ans a reçu une belle décoration dans son pays, et s’est dit très heureux de pouvoir représenter son pays à l’étranger.

Aligné en défense centrale aux côtés de Marquinhos , Pacho est rapidement devenu un indéboulonnable du système de Luis Enrique . Solide tout au long de la saison, le joueur de 23 ans est devenu le premier Équatorien de l’histoire à remporter la Ligue des Champions. Une fierté pour le natif de Quinindé , qui a été récompensé au pays. En effet, le joueur du PSG a reçu la décoration Vicente Rocafuerte du mérite sportif, qui est la plus haute reconnaissance qu'un athlète professionnel puisse recevoir en Équateur .

« Je veux toujours laisser le pays en haut, parce que je sais que nous grandissons »

« Je suis très heureux de cette reconnaissance. Je suis heureux d'être Équatorien ; voir comment les gens m’apprécient cela me donne beaucoup de bonheur et de joie, a confié Willian Pacho, très touché par cette récompense remise par son pays. À toutes les personnes qui me soutiennent, donne de bonnes vibrations, je vous remercie vraiment. Cela m'aide à continuer à m'inspirer, à continuer à grandir en tant que personne, en tant que joueur. Je veux toujours laisser le pays en haut, parce que je sais que nous grandissons », conclut le défenseur central du PSG, qui entend bien devenir un patron de la sélection équatorienne sur les années à venir.