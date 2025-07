Mercato - Dembélé : Une victime à venir au PSG !

Le Paris Saint-Germain sort de la meilleure saison de son histoire, avec notamment une première victoire en Ligue des Champions. Et le meilleur joueur de l’équipe a sans aucun doute été Ousmane Dembélé, qui s’est totalement redécouvert dans un nouveau rôle dans l’axe de l’attaque.

Qui aurait dit il y a un an, que Ousmane Dembélé allait terminer la saison meilleur buteur de la Ligue 1 et parmi les meilleurs en Ligue des Champions ? Souvent moqué pour son imprécision, l’international français n’est plus le même homme. Tout ça grâce à Luis Enrique, qui lui a trouvé un tout nouveau rôle en faux neuf, aux côtés de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia.