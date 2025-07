Benzema - OM : Transfert surprise, le plan est révélé !

Alexis Brunet

Après un prêt de six mois, Ismaël Bennacer pourrait revenir à l’OM. Le club phocéen serait intéressé par un retour de l’Algérien, mais pas à n’importe quel prix. En attendant qu’un accord soit trouvé, l’agent du milieu de terrain l’a également proposé à Al-Ittihad et il espère que ses bonnes relations avec Karim Benzema faciliteront un possible transfert.

Pour le moment, l’OM est déjà très avancé dans son mercato. Le club phocéen a bouclé trois arrivées (Medina, Gomes, Egan-Riley), mais d’autres vont suivre. On pense notamment à Pierre-Emerick Aubameyang, dont le grand retour à Marseille devrait être officialisé dans les prochains jours.

L’OM négocie pour Bennacer Avec Angel Gomes, l’OM a déjà bouclé une recrue au milieu de terrain, mais Pablo Longoria ne souhaite pas s’arrêter là. Ce dernier négocie notamment avec l’AC Milan et Ismaël Bennacer pour un retour de l’Algérien. Le milieu de terrain avait passé les six derniers mois à Marseille, mais l’option d’achat fixée dans le prêt (12M€) n’avait pas été levée par le club phocéen, qui souhaite donc renégocier.