Transfert à l’OM : Il annonce du lourd à venir !

Un an après son départ pour Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang s'apprête à faire son grand retour à l'Olympique de Marseille, suscitant l'enthousiasme des supporters mais également d’Alain Giresse, persuadé que l’international gabonais va apporter une réelle plus-value à l'effectif marseillais malgré ses 36 ans et sa saison passée en Arabie saoudite.

« Je ne voulais pas qu’il parte. Mais j’ai accepté sa décision quand j’ai compris sa volonté, avait déclaré l’entraîneur de l’OM en août dernier, dans des propos accordés à L’Équipe. Je ne fais pas attention à l’âge d’un joueur, je regarde plutôt s’il a du caractère, s’il est bon ou pas. Il y a des jeunes qui ont du caractère et des plus vieux qui sont bons, mais qui ont peur. » Cette saison, De Zerbi pourra bien compter sur Aubameyang .

« Aubameyang n’a plus la vivacité de ses 20 ans, mais il reste rapide et redoutable dans la surface »

Interrogé par Africa Foot, Alain Giresse s’est prononcé sur ce retour qu’il imagine déjà gagnant. « Il est toujours affûté, il entretient son corps et connaît les exigences du très haut niveau. Beaucoup sont partis dans le Golfe bien plus jeunes que lui. Lui y a passé une seule saison, réussie d’ailleurs, et je suis convaincu qu’il va rapidement se réadapter au rythme et à la pression de l’OM, juge l’ancien sélectionneur du Gabon. L’an dernier déjà, Roberto De Zerbi avait tenté de le retenir. Cela prouve qu’il connaît bien le joueur et sait comment l’utiliser. Aubameyang n’a plus la vivacité de ses 20 ans, mais il reste rapide et redoutable dans la surface. C’est un finisseur, un vrai. Quand je l’avais sélectionné pour la première fois en 2009, il jouait encore à Dijon, en Ligue 2. Depuis, il a mûri, son jeu aussi. Aujourd’hui, ses buts sont davantage réfléchis, préparés. Et partout où il est passé, il a marqué. Je ne vois pas pourquoi cela s’arrêterait à l’OM. »

« C’est un joueur que j’apprécie, un vrai amoureux du football, qui a toujours privilégié le projet sportif. Il a 36 ans, la saison sera longue et intense entre la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions et les matchs internationaux, mais il a toujours faim de compétition. Pour l’OM et pour la Ligue 1, c’est une excellente nouvelle », conclut l’ancien joueur de l’équipe de France.