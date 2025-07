PSG : Le coup de fil à une star du Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après plus d'un mois depuis le lancement du mercato estival, le PSG n'a toujours pas activé les grandes manoeuvres sur le marché. Renato Marin a débarqué par le biais de son statut d'agent libre dans la capitale, mais le premier gros coup du Paris Saint-Germain n'est pas encore arrivé. Rodrygo Goes pourrait être ce gros coup d'après la presse allemande.

Au Real Madrid, les rumeurs au sujet de l'avenir de deux des Quatre Fantastiques fusent ! Et pour cause, sous contrat jusqu'en 2027, Vinicius Jr n'a toujours pas trouvé d'accord avec ses dirigeants et réclameraient un salaire identique aux 30M€ annuels de Kylian Mbappé selon la presse espagnole. Le Real Madrid serait réticent à l'idée de chambouler sa masse salariale. Les négociations se trouveraient donc dans une impasse.

La presse allemande lance le feuilleton Rodrygo au PSG L'autre sujet d'actualité figurant sur la table de la direction du Real Madrid ne serait autre que Rodrygo Goes. En effet, le numéro 11 merengue est annoncé sur le départ faisant tourner des têtes à Arsenal et Liverpool. Mais pas seulement. D'après Sky Deutschland, le PSG suivrait avec attention l'évolution du dossier Rodrygo Goes et aurait déjà exprimé son intérêt auprès des parties concernées.