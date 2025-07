José Mourinho : Le PSG l’a convaincu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

José Mourinho n'a pas tari d'éloges sur le Paris Saint-Germain après sa saison XXL marquée par le sacre en Ligue des champions. Impressionné par le parcours du club de la capitale, notamment sans Kylian Mbappé, l'entraîneur de Fenerbahçe a notamment salué l'impact des joueurs portugais de Luis Enrique.

Les joueurs du Paris Saint-Germain ont mérité leurs vacances après une très longue saison, marquée évidemment par le sacre en Ligue des champions le 31 mai dernier. Et la bande à Luis Enrique n’est pas passée loin du sans faute en atteignant la finale de la Coupe du monde des clubs, une compétition finalement remportée par Chelsea (3-0). Pas de quoi faire oublier la saveur de cette saison, qui a également emballé José Mourinho.

« Le grand vainqueur de la saison est le PSG » Interrogé par Canal 11, l’entraîneur de Fenerbahçe n’a pas caché son enthousiasme concernant le Paris Saint-Germain. « Je pense donc que le grand vainqueur de la saison est le PSG, non pas pour ses performances nationales, car il gagne toujours au niveau national. Mais le fait qu'ils aient remporté la Ligue des champions, et de la manière dont ils l'ont fait, alors qu'ils avaient perdu leur meilleur joueur... Cela me rappelle quand j'ai gagné avec l'Inter, Ibrahimovic était parti à Barcelone et c'est nous qui avons gagné », a confié le Portugais, en référence au départ de Kylian Mbappé l’été dernier.