Mercato : Jackpot pour le PSG, il jubile !

Passé par le PSG entre 2022 et 2024, Hugo Ekitike avait été vendu du côté de l’Eintracht Francfort contre 16,5M€. Paris avait néanmoins un pourcentage à la revente de l’attaquant français, qui en rejoignant Liverpool pour 95M€, a rapporté gros au club de la capitale. De son côté, Ekitike vit un véritable rêve en signant pour les Reds.

« Je me sens prêt à franchir une nouvelle étape »

« Je suis arrivé en Bundesliga avec l’envie de montrer que je suis un bon joueur et que je peux faire la différence sur le terrain. Je pense avoir bien joué la saison dernière. Maintenant, je me sens prêt à franchir une nouvelle étape et à jouer au plus haut niveau, à m’améliorer et à voir ce dont je suis capable. C’est pourquoi je pense que c’est le bon moment pour moi et le moment idéal pour venir ici », a ainsi déclaré Ekitike pour le média du club anglais.