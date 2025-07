PSG : Transferts imminents, ils annoncent leur départ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato estival du PSG peine à se lancer sérieusement, tout pourrait toutefois s'accélérer dans les prochaines heures, notamment du côté des départs. Dans cette optique, les médias turcs affirment que Marco Asensio et Milan Skriniar ont fait leurs adieux à Paris afin de s'engager avec Fenerbahçe.

Jusque-là, l'été est bien calme du côté du PSG qui n'a officialisé qu'une seule recrue à savoir Renato Marin, arrivé libre en provenance de l'AS Roma. Dans le sens des départs, ce n'est pas beaucoup plus agité puisque les Parisiens ont simplement bouclé les prêts de Yoram Zague (Copenhague), Naoufel El Hannach (Montpellier) et Gabriel Moscardo (Braga).

Asensio et Skriniar font leurs adieux au PSG Et pourtant, le PSG espère bien se séparer de plusieurs éléments cet été, notamment ceux de retour de prêt. Mais tout pourrait rapidement s'accélérer. Et pour cause, selon les informations du journaliste turc Barış Kalkan, « Marco Asensio et Milan Skriniar diront au revoir à leurs coéquipiers aujourd’hui ».