Mercato : Signature surprise à l’OM !

Seulement un an après avoir quitté l'OM pour rejoindre l'Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang est déjà de retour à Marseille après avoir résilié son contrat avec Al-Qadsiah. Une signature qui surprend Sabri Lamouchi. L'entraîneur d'Al-Riyadh ne s'attendait effectivement pas à ce que le Gabonais quitte déjà le championnat saoudien.

Pierre-Emerick Aubameyang est de retour ! Alors qu'il a résilié son contrat avec Al-Qadsiah, le Gabonais retrouve effectivement l'OM où il va s'engager pour deux saisons. Après seulement une saison, Aubameyang quitte l'Arabie Saoudite ce qui surprend Sabri Lamouchi, également présent en Saudi Pro League où il est le coach d'Al-Riyadh.

Aubameyang à l'OM, Lamouchi ne l'a pas vu venir « Je suis surpris qu'il reparte déjà. Mais je comprends sa décision de revenir à l'OM pour donner un coup de main ; il va être un atout supplémentaire pour cet effectif qui s'enrichit pas mal. Avec son expérience et sa première saison à l'OM, Pierre-Emerick revient dans un endroit qu'il connaît parfaitement. Il sait qu'il va s'adapter plus rapidement que la première fois où il avait connu un départ timide. Je n'ai aucun doute : ici, je l'ai vu être efficace, investi et décisif », lâche-t-il dans des propos accordés à La Provence, avant d'en rajouter une couche.