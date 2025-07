C’est fini avec Mbappé, le PSG le recale ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après seulement une saison à évoluer aux côtés de Kylian Mbappé au Real Madrid, Rodrygo Goes serait plus que jamais sur le départ. Arrivé à l’été 2019 à la Casa Blanca, le Brésilien est annoncé en Angleterre, mais aussi au PSG. La vérité éclate une bonne fois pour toutes dans cette hypothétique opération.

Il y a un peu plus d’un an, Kylian Mbappé mettait un point final à un chapitre long de sept saisons au PSG. Le but, vivre son rêve de gosse en signant un contrat de cinq années au Real Madrid. Dès lors, l’ère des Quatre Fantastiques sonnait comme Jude Bellingham le soulignait sur Instagram aux côtés de Mbappé donc, mais aussi Vinicius Jr ainsi que Rodrygo Goes.