PSG - Transfert à 70M€ : La promesse qui change tout !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grand espoir du football portugais, Rodrigo Mora affole le mercato, et notamment le PSG où Luis Campos souhaiterait l'attirer. Une piste qui a fait débat ces derniers jours en France, mais qui est relancée dans la presse portugaise. D'ailleurs, le crack du FC Porto serait particulièrement mécontent du choix de son club d'avoir promis le numéro 10 à la recrue Gabri Veiga. Ce qui pourrait le rapprocher d'un transfert.

70M€ ou rien, Porto est intransigeant

Un coup dur pour Rodrigo Mora qui conserve donc le 86 après avoir rêvé du numéro 10. Et d'après les informations de Record, le crack du FC Porto aurait été très déçu de la promesse faite à Gabri Veiga, d'autant plus que ce dernier n'avait jamais porté le 10 en club, lui avait le 24 au Celta et à Al Ahli. Rodrigo Mora espérait ainsi retrouvait le numéro qu'il avait durant sa formation, et aurait donc été vexé par la décision de la direction du FC Porto. Une situation qui renforce les rumeurs d'un départ pour le crack portugais. Mais Record rappelle qu'aucune négociation n'est envisagée par le club président par André Villas-Boas qui réclamera donc 70M€ pour lâcher Rodrigo Mora, soit le montant de sa clause libératoire.