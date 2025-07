Transfert : L'OM abandonne, la révélation de la presse italienne !

Axel Cornic

Après avoir renforcé sa défense centrale avec Facundo Medina et CJ Egan-Riley, l’Olympique de Marseille semble vouloir se concentrer sur le poste de latéral. Timothy Weah est annoncé tout proche, avec un accord trouvé sur un possible prêt entre 15 et 22M€ avec la Juventus. Mais d’autres noms ont également été évoqués depuis le début du mercato estival.

Quelle sera la prochaine recrue qui va arriver à Marseille ? Medhi Benatia et Pablo Longoria ont déjà offert plusieurs renforts à Roberto De Zerbi, mais c’est loin d’être fini, puisque d’autres dossiers chauds sont en préparation à l’OM. C’est le cas avec un joueur bien connu par la Ligue 1...

L’OM a choisi Weah ? Passé par le PSG et le LOSC, Timothy Weah est annoncé tout proche de l’OM. L’international américain ne serait pas dans les plans d’Igor Tudor et aurait poussé pour rejoindre Marseille, quitte à refuser des offres plus importantes, notamment en Premier League. Un accord autour des 15M€ a été annoncé, même si Sky Sport Italia a plutôt parlé de 20 ou 22M€ récemment.