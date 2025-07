Mercato : La demande à 7M€ que l'OM n'a pas vu venir !

Alors que la reprise de la saison approche à grands pas, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes pour offrir des nouveaux renforts à Roberto De Zerbi. Et la prochaine recrue pourrait arriver de Serie A, puisque Timothy Weah est annoncé tout proche d’un départ de la Juventus.

Après le PSG et le LOSC , il pourrait porter les couleurs d’un troisième club en Ligue 1 . Parti en 2023, Timothy Weah souhaiterait poursuivre sa carrière à l’ OM , sous les ordres de Roberto De Zerbi . Il n’aurait en effet plus sa place à la Juventus , qui chercherait déjà un nouveau joueur pour le remplacer.

La presse italienne s’est montrée très optimiste ces derniers jours, avec l’international américain qui aurait de lui-même poussé pour rejoindre l’ OM . Un contrat de cinq ans l’attendrait à Marseille et les dernières indiscrétions évoquaient un possible prêt avec une option d’achat à 15M€, obligatoire en fonction de certaines conditions assez faciles à atteindre.

La Juventus réclamerait désormais entre 20 et 22M€ !

La situation aurait toutefois changé ces dernières heures. D’après les informations de Sky Sport Italia, le prix de Timothy Weah aurait augmenté ! La Juventus ne réclamerait en effet plus 15M€ pour boucler son départ, mais plutôt entre 20 et 22M€, soit 7M€ de plus. Reste à voir si l’OM saura trouver une solution, sachant que Pablo Longoria comme Medhi Benatia entretiennent d’excellentes relations avec le club turinois.