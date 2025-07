Ousmane Dembélé : Un deal XXL annoncé à l’étranger !

Acteur principal de la belle saison parisienne, Ousmane Dembélé est définitivement rentré dans le club très fermé des plus grandes stars de la planète. De quoi ravir le Paris Saint-Germain, qui semble vouloir miser toujours plus sur l’ailier de 28 ans pour poursuivre son projet dans les prochaines années.

Il y a un an encore, personne n’y aurait cru. Talent évident, mais souvent critiqué pour sa finition face aux cages, Ousmane Dembélé s’est totalement métamorphosé. Replacé dans l’axe par Luis Enrique , l’international français est devenu une machine à buts et ses prestations ont évidemment été très importante pour les succès du PSG , en Ligue 1 comme en Ligue des Champions .

Gros contrat pour Dembélé au PSG ?

Cette belle saison pourrait bien totalement changer la carrière de Dembélé, toujours plus au centre du projet parisien. Un an après le départ catastrophe de Kyian Mbappé, le PSG a bien trouvé sa nouvelle star et cela pourrait se traduire par un nouveau contrat très lucratif. La Gazzetta dello Sport explique en effet que cette prolongation serait l’une des priorités des prochains mois, du côté de Paris.